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Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено около более 1 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

экология