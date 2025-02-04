«Светофор» опроверг новость о закрытии своих магазинов в Нижегородской области

Также мы писали, что в Нижнем Новгороде неизвестный 50 раз расплатился в продуктовых магазинах чужой картой. Потерпевшая сообщила, что обнаружила пропажу карты лишь после того, как с нее начались списания. В течение восьми часов было проведено 50 транзакций в магазинах Приокского района Нижнего Новгорода на общую сумму 19 000 рублей.