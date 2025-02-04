«Светофор» опроверг новость о закрытии своих магазинов в Нижегородской области

Сеть магазинов «Светофор» не планирует закрываться в Нижегородской области. Все магазины в регионе продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает команда «Светофор» Нижегородской области в социальных сетях.
— Никаких массовых закрытий в Нижнем Новгороде и области не планируется. Информация о закрытии нескольких точек в других регионах не имеет отношения к нашей работе, — уточнили представители торговой сети.
Все нижегородские торговые точки «Светофора» прошли плановые и внеплановые санитарные проверки.
Напомним, что в Нижнем Новгороде 10 января полностью снесли магазин «Книжный Нижний».
Также мы писали, что в Нижнем Новгороде неизвестный 50 раз расплатился в продуктовых магазинах чужой картой. Потерпевшая сообщила, что обнаружила пропажу карты лишь после того, как с нее начались списания. В течение восьми часов было проведено 50 транзакций в магазинах Приокского района Нижнего Новгорода на общую сумму 19 000 рублей.