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«Светофор» опроверг новость о закрытии своих магазинов в Нижегородской области

Все магазины в регионе работают в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Сеть магазинов «Светофор» не планирует закрываться в Нижегородской области. Все магазины в регионе продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает команда «Светофор» Нижегородской области в социальных сетях.

— Никаких массовых закрытий в Нижнем Новгороде и области не планируется. Информация о закрытии нескольких точек в других регионах не имеет отношения к нашей работе, — уточнили представители торговой сети.

Все нижегородские торговые точки «Светофора» прошли плановые и внеплановые санитарные проверки.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 10 января полностью снесли магазин «Книжный Нижний».

Также мы писали, что в Нижнем Новгороде неизвестный 50 раз расплатился в продуктовых магазинах чужой картой. Потерпевшая сообщила, что обнаружила пропажу карты лишь после того, как с нее начались списания. В течение восьми часов было проведено 50 транзакций в магазинах Приокского района Нижнего Новгорода на общую сумму 19 000 рублей.

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