Рубрика «Странные цифры»: 669 тысяч сумов — минимальный прожиточный уровень в Узбекистане?

На 2025 год этот показатель установлен на уровне 669 тысяч сумов в месяц (или около 22 тысяч сумов в день). Для сравнения, в 2024 году эта сумма составляла 648 тысяч сумов.
Что такое «минимальные потребительские расходы» и зачем они нужны?
Этот показатель используется государственными органами как ориентир при разработке социальных и экономических программ. Он показывает самую низкую сумму, которую человек в Узбекистане должен тратить в месяц, чтобы обеспечить себе самые базовые потребности.
На основе минимальных потребительских расходов рассчитываются:
- Прожиточный минимум — уровень, ниже которого человеку объективно сложно выживать.
- Социальные выплаты — например, размер минимальных пенсий, пособий и других дотаций.
- Статистические показатели уровня жизни — правительство ориентируется на этот показатель, анализируя уровень бедности.
Как считают минимальные потребительские расходы?
Показатель рассчитывается на основе данных о расходах населения. В него входят продукты питания (самые дешёвые), непродовольственные товары (одежда, гигиена, предметы первой необходимости), коммунальные услуги, транспорт и медицина в минимальном объёме.
Для чего нужны такие цифры?
Заниженный уровень «выживания» формально снижает официальную статистику бедности. Это также позволяет оправдывать низкие размеры социальных выплат — ведь если «официально» можно прожить на 669 тысяч сумов, значит, не нужно повышать пособия. Кроме того, если бы этот показатель был выше, выросла бы и планка минимальной зарплаты.
Поэтому минимальные потребительские расходы в Узбекистане — это не более чем бюрократическая цифра, которая имеет мало общего с реальной жизнью. Ведь на эти деньги нельзя полноценно питаться, платить за коммуналку и обеспечивать базовые потребности. Но, к сожалению, именно от неё зависят размеры пенсий, пособий и зарплат. Поэтому мы так сильно ощущаем дисбаланс между ростом доходов и цен на прилавках.