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Рубрика «Странные цифры»: 669 тысяч сумов — минимальный прожиточный уровень в Узбекистане?

Vaib.uz (Узбекистан. 4 февраля). Агентство по статистике Узбекистана обновило показатель минимальных потребительских расходов — это та сумма, на которую, по официальным данным, человек может прожить в течение месяца и не умереть с голоду.

Источник: Vaib.Uz

На 2025 год этот показатель установлен на уровне 669 тысяч сумов в месяц (или около 22 тысяч сумов в день). Для сравнения, в 2024 году эта сумма составляла 648 тысяч сумов.

Что такое «минимальные потребительские расходы» и зачем они нужны?

Этот показатель используется государственными органами как ориентир при разработке социальных и экономических программ. Он показывает самую низкую сумму, которую человек в Узбекистане должен тратить в месяц, чтобы обеспечить себе самые базовые потребности.

На основе минимальных потребительских расходов рассчитываются:

  • Прожиточный минимум — уровень, ниже которого человеку объективно сложно выживать.
  • Социальные выплаты — например, размер минимальных пенсий, пособий и других дотаций.
  • Статистические показатели уровня жизни — правительство ориентируется на этот показатель, анализируя уровень бедности.

Как считают минимальные потребительские расходы?

Показатель рассчитывается на основе данных о расходах населения. В него входят продукты питания (самые дешёвые), непродовольственные товары (одежда, гигиена, предметы первой необходимости), коммунальные услуги, транспорт и медицина в минимальном объёме.

Для чего нужны такие цифры?

Заниженный уровень «выживания» формально снижает официальную статистику бедности. Это также позволяет оправдывать низкие размеры социальных выплат — ведь если «официально» можно прожить на 669 тысяч сумов, значит, не нужно повышать пособия. Кроме того, если бы этот показатель был выше, выросла бы и планка минимальной зарплаты.

Поэтому минимальные потребительские расходы в Узбекистане — это не более чем бюрократическая цифра, которая имеет мало общего с реальной жизнью. Ведь на эти деньги нельзя полноценно питаться, платить за коммуналку и обеспечивать базовые потребности. Но, к сожалению, именно от неё зависят размеры пенсий, пособий и зарплат. Поэтому мы так сильно ощущаем дисбаланс между ростом доходов и цен на прилавках.