Рубрика «Странные цифры»: 669 тысяч сумов — минимальный прожиточный уровень в Узбекистане?

Поэтому минимальные потребительские расходы в Узбекистане — это не более чем бюрократическая цифра, которая имеет мало общего с реальной жизнью. Ведь на эти деньги нельзя полноценно питаться, платить за коммуналку и обеспечивать базовые потребности. Но, к сожалению, именно от неё зависят размеры пенсий, пособий и зарплат. Поэтому мы так сильно ощущаем дисбаланс между ростом доходов и цен на прилавках.