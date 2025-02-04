Дадут поставить аттракционы: для парков Самары подыщут якорных спонсоров

«Необходимо навести порядок в парках. Причем в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Программу в течение ближайших 4-х лет необходимо завершить, благоустроив девять основных городских парков», — сказал Вячеслав Федорищев.