Дадут поставить аттракционы: для парков Самары подыщут якорных спонсоров

«Необходимо навести порядок в парках. Причем в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Программу в течение ближайших 4-х лет необходимо завершить, благоустроив девять основных городских парков», — сказал Вячеслав Федорищев.
Судя по его словам, чиновникам предстоит обеспечить проведение работ не только за счет бюджетного финансирования, но и посредством привлечения якорного бизнеса, который создает качественное и безопасное место отдыха — к примеру аттракцион, аквапарки или другие большие объекты массового посещения людей.
«Есть много разных активностей, в которые бизнес с удовольствием приходит, обеспечивая и благоустройство, и создание такого туристического направления для жителей и для гостей», — отметил глава региона.
При разработке программы чиновники будут использовать опыт Москвы. Для этого в правительство столицы планируют делегировать ответственного сотрудника.