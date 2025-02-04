На сколько повысился уровень инфляции в январе в Узбекистане

За первый месяц 2024 года уровень инфляции в Узбекистане повысился на 0,7%.
По данным Агентства статистики, в январе цены на товары выросли на 0,6%, а на услуги — на 1,1%.
Для проведения наблюдения за изменением потребительских цен был выбран набор из 420 продовольственных и непродовольственных товаров и 90 услуг.
За 12 месяцев, с февраля 2024 года по январь 2025 года, инфляция выросла на 9,9%.
По итогам январского заседания, ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5% для удержания инфляции.
«Согласно обновленным прогнозам, к концу 2025 года общая инфляция ожидается на уровне 7−8%», — было отмечено в информации Центробанка.