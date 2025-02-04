Минстройархитектуры назвало возможность выкупить арендное жилье в Беларуси

В Минстройархитектуры ответили, можно ли в Беларуси выкупить арендное жилье, пишет БелТА.
В частности, в Жилищном кодексе прописано, что продажа арендного жилья, жилых помещений социального пользования и в общежитиях, специальных жилых помещений, а также их отчуждение на безвозмездной основе в Беларуси не допускаются. Однако есть нюансы, о которых рассказала начальник главного управления строительства и жилищной политики Минстройархитектуры Татьяна Василючек.
Например, арендное жилье, которое расположено в сельской местности с населением до 20 тысяч жителей, может быть передано в собственность нанимателя. Здесь речь идет о жилье, построенном или реконструированном, приобретенном с господдержкой. При этом даже, если жилые помещения передаются организациям ЖКХ в рамках финансового оздоровления сельхозорганизаций люди, которые снимают арендное жилье, все также имеют право его приобрести в собственность.
Также в Беларуси претендовать на получение арендного жилья в собственность могут военнослужащие, в зависимости от выслуги. Если выслуга 20 лет, то жилье можно выкупить по оценочной стоимости, но не выше рыночной стоимости, а если выслуга 25 лет — безвозмездно.
Есть также отдельный указ для Могилевской области, который определяет возможность после 30 июня 2025 года передавать в собственность нанимателей арендного жилья за 10% его стоимости при соблюдении ряда условий. Покупатель арендного жилья должен иметь право владеть и пользовать арендным жильем в течение не менее 10 лет непрерывно. И также покупатель должен сохранять трудовые отношения с организациями не менее 10 лет непрерывно после 30 июня 2015-го. И у покупателя арендного жилья не должно быть задолженности по плате за арендное жилье и ЖКУ.
Представитель Минстройархитектуры еще отметила, что этот же указ позволяет покупать незаселенное невостребованное жилье за 10% его стоимости при условии сохранения трудовых отношений с организациями юго-восточного региона области не менее 3 лет.
Также в Беларуси можно купить незаселенные жилые дома и квартиры в госсобственности в сельской местности. Такое жилье приобретается на аукционе, в том числе с начальной ценой 1 базовая величина. Иногда такое жилье могут продать и без аукциона, если «лот» не востребован от полугода и более в качестве арендного. На тех же условиях могут быть проданы жилые помещения соцпользования и специальные жилые помещения, если получен письменный отказ местных властей от их приобретения в коммунальную собственность.
И еще в Беларуси могут передаваться в собственность граждан одноквартирных жилые дома и квартиры в блокированных жилых домах, если соблюдается ряд условий. Такое жилье должно было быть предоставлено во владение и пользование до 1 апреля 2014-го (кроме предоставления на период работы). Но еще такое жилье должны признать не соответствующим для проживания санитарным и техническим требованиям, но при этом пригодным для проживания.
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