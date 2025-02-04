Минстройархитектуры назвало возможность выкупить арендное жилье в Беларуси

Есть также отдельный указ для Могилевской области, который определяет возможность после 30 июня 2025 года передавать в собственность нанимателей арендного жилья за 10% его стоимости при соблюдении ряда условий. Покупатель арендного жилья должен иметь право владеть и пользовать арендным жильем в течение не менее 10 лет непрерывно. И также покупатель должен сохранять трудовые отношения с организациями не менее 10 лет непрерывно после 30 июня 2015-го. И у покупателя арендного жилья не должно быть задолженности по плате за арендное жилье и ЖКУ.