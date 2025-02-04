В России могут начать лишать прав с помощью БПЛА за выезд на встречную полосу

«Нужно двигаться в сторону того, чтобы беспилотные системы работали в автоматическом режиме. Мы считаем, что технологии останавливать нельзя. Президент прямо сказал, что нужно открывать небо для гражданского использования беспилотников, и это одно из направлений. Будем дорабатывать законодательство, при первом подобном нарушении оставлять штраф, при повторном — материал должен уходить в суд и по нему должно приниматься решение о лишении прав», — подчеркнул Шапарин.