Российские сервисы для путешествий смогли заместить иностранные агрегаторы

В РФ наблюдается значительный всплеск популярности внутреннего туризма. В 2024 году около 92 млн человек отправились в путешествия по стране, что стало рекордным показателем за всю историю. При этом большая часть бронирований на рынке осуществлялась через российские онлайн-сервисы, которые смогли заместить ушедшие иностранные агрегаторы. Однако за счет роста конкуренции российских площадок и их активного развития уже сегодня потребителям доступен высокий уровень сервиса для планирования качественного отдыха. О том, чем живет индустрия путешествий сегодня и какие тренды будут определяющими на рынке в 2025 году, в материале «Газеты.Ru».