Мэрия Екатеринбурга направила 20,9 миллиона рублей на поддержку бизнеса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выделении 20,9 миллиона рублей Фонду поддержки предпринимательства. Эти деньги пойдут на субсидии для малого и среднего бизнеса.
— В прошлом году для этого муниципалитет выделил чуть менее 19 миллионов, — сообщает пресс-служба администрации города.
В Екатеринбурге на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся 50% населения города. В 2024 году в столице Урала была зарегистрирована почти 121 тысяча малых и средних предприятий, что на три тысячи больше, чем в 2023 году. Большинство из них работает в сферах хранения и транспортировки, строительства, недвижимости и торговли.
Город также предлагает льготную аренду помещений для бизнеса в качестве дополнительных мер поддержки.
Отметим, что в 2024 году было заключено 77 договоров на аренду помещений без торгов. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на освобождение от части налогов.
Приоритет в поддержке получают компании, занимающиеся важной для города деятельностью или развивающие уникальные направления экономики.