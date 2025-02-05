Мэрия Екатеринбурга направила 20,9 миллиона рублей на поддержку бизнеса

В Екатеринбурге на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся 50% населения города. В 2024 году в столице Урала была зарегистрирована почти 121 тысяча малых и средних предприятий, что на три тысячи больше, чем в 2023 году. Большинство из них работает в сферах хранения и транспортировки, строительства, недвижимости и торговли.