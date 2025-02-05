Нацбанк повысил курс евро и понизил курс доллара на 5 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 5 февраля 2025 года, среду. В итоге курс доллара снизился, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, выросли в валютной корзине в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 5 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4169 белорусского рубля, 1 евро — 3,5324 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4364 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 4 февраля, курс евро и курс российского рубля повысились, а курс доллара стал меньше в среду, 5 февраля.
В денежном выражении курс доллара упал на 0,0141 белрубля, евро вырос на 0,0215 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0045 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с выводом валюты за границу.