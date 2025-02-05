Суд признал «Дальполиметалл» должником на 41,5 млн рублей

Согласно документам суда, сумма задолженности составила 41,5 млн рублей, из которых 30,7 млн рублей — основной долг, а 10,7 млн рублей — неустойка. Временным управляющим назначена Надежда Пирогова.
Суд обязал управляющего опубликовать сведения о начале процедуры банкротства, провести финансовый анализ компании и представить отчет о возможности восстановления платежеспособности. Первое собрание кредиторов состоится после завершения наблюдения. Следующее заседание по делу назначено на 5 августа 2025 года.
Напомним, что в последнее время на рудниках «Дальполиметалла» довольно часто происходили обрушения пород в шахтах. Возбуждались уголовные дела. Также суд останавливал горные работы.