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Суд признал «Дальполиметалл» должником на 41,5 млн рублей

Арбитражный суд Приморского края признал требования ООО «Амур Машинери энд Сервисес» к АО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл”» обоснованными и ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Согласно документам суда, сумма задолженности составила 41,5 млн рублей, из которых 30,7 млн рублей — основной долг, а 10,7 млн рублей — неустойка. Временным управляющим назначена Надежда Пирогова.

Суд обязал управляющего опубликовать сведения о начале процедуры банкротства, провести финансовый анализ компании и представить отчет о возможности восстановления платежеспособности. Первое собрание кредиторов состоится после завершения наблюдения. Следующее заседание по делу назначено на 5 августа 2025 года.

Напомним, что в последнее время на рудниках «Дальполиметалла» довольно часто происходили обрушения пород в шахтах. Возбуждались уголовные дела. Также суд останавливал горные работы.