ЦБ подсчитал сумму всех банковских вкладов жителей Челябинской области

Как сообщили в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России, на начало января 2025 года жители Челябинской области имели на своих банковских счетах 828 млрд рублей. За год показатель вырос практически на четверть. Надо отметить, что данная сумма не учитывает средства, которые южноуральцы держат на счетах эксроу (напомним, что эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком).