Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, после знакомства с работой завода губернатор провел встречу с генеральным директором «БКМ Холдинг» Тарасом Мурогом. Как отметил Дмитрий Демешин, правительство региона ведет работу по замене подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск поступило 17 троллейбусов, 11 трамваев. Однако работы в этом направлении предстоит еще много, особенно в серьезном обновлении нуждается трамвайный парк краевой столицы. Дмитрий Демешин еще раз подчеркнул, что Хабаровский край заинтересован в развитии городского электротранспорта, поэтому предложения белорусского производителя будут детально изучены.