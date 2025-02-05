Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта

В рамках официального рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил «БКМ Холдинг», известный как завод «Белкоммунмаш», сообщает ИА AmurMedia.
На предприятии губернатор Хабаровского края ознакомился с производственными процессами и образцами продукции, которая включает троллейбусы, трамваи, электробусы и грузовые электромобили, а также зарядные станции. Завод выпускает до 300 единиц техники в год. В прошлом году было запущено производство двух новых моделей трамваев — это полностью низкопольный трехсекционный вагон и кузов трамвайного вагона с переменным уровнем пола.
Дмитрий Демешин отметил, что белорусская техника отличается высоким качеством, она адаптивна к суровым климатическим условиям Дальнего Востока. Троллейбусы, изготавливаемые на предприятии, имеют запас хода до 20 км в автономном режиме, что также является плюсом. В дополнение глава Хабаровского края отметил высокий уровень локализации производства с использованием местных импортозамещенных деталей, что дает уверенность в стабильности работы предприятия.
Дмитрий Демешин также выразил готовность рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по развитию электротранспорта. Напомним, во время встречи с губернатором президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного населенного пункта или района Хабаровского края на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры.
— Конечно, эта техника интересна нам, Хабаровскому краю, как «пилот». Этот вопрос мы обязательно рассмотрим с учетом стоимостных характеристик транспортных средств, — заявил Дмитрий Демешин по итогам визита на предприятие «Белкоммунмаш».
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, после знакомства с работой завода губернатор провел встречу с генеральным директором «БКМ Холдинг» Тарасом Мурогом. Как отметил Дмитрий Демешин, правительство региона ведет работу по замене подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск поступило 17 троллейбусов, 11 трамваев. Однако работы в этом направлении предстоит еще много, особенно в серьезном обновлении нуждается трамвайный парк краевой столицы. Дмитрий Демешин еще раз подчеркнул, что Хабаровский край заинтересован в развитии городского электротранспорта, поэтому предложения белорусского производителя будут детально изучены.