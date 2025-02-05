Спрос на «Дальневосточную ипотеку» растет в Приморье

Участники рынка отмечают, что программа наиболее популярна в комфорт-классе, где ее доля составляет 55,8%, тогда как в бизнес-классе — 17,65%. Это объясняется тем, что дорогие квартиры чаще приобретают за полную стоимость или в рассрочку.