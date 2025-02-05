Спрос на «Дальневосточную ипотеку» растет в Приморье

Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, традиционная ипотека заняла второе место с долей почти в 30%. На другие льготные программы пришлось 26% сделок, из которых 16% — семейная ипотека, 9% — безадресная льготная (действовала до 1 июля 2024 года). Наименее популярной оказалась IT-ипотека — её доля составила всего 1%.
Средняя стоимость квартиры по «Дальневосточной ипотеке» составила 7,8 млн рублей, сумма кредита — 5,8 млн рублей, а собственные средства заемщика — 26%. Средняя площадь жилья по этой программе — 60 кв. м, стоимость квадратного метра — 131 тыс. рублей.
Участники рынка отмечают, что программа наиболее популярна в комфорт-классе, где ее доля составляет 55,8%, тогда как в бизнес-классе — 17,65%. Это объясняется тем, что дорогие квартиры чаще приобретают за полную стоимость или в рассрочку.