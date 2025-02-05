В администрации Екатеринбурга приняли концепцию благоустройства на Исети

Концепция предполагает создание на этой площадке благоустроенной зеленой зоны, выполняющей четыре функции: обеспечения транзитного движения; сохранения видового разнообразия; пространства для тихого отдыха; детской площадки. Территорию планируется разделить на 10 секторов, включающих прогулочную, спортивную, развлекательную зоны и самую большую в городе площадку для выгула собак. От дорожного шума и пыли парк будет защищен «зеленым экраном». Старый тридцатиметровый мост реконструируют, сделав из него первый в стране и второй в мире зеленый мост.