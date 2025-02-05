В администрации Екатеринбурга приняли концепцию благоустройства на Исети

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Предполагается, что благоустройство станет частью проекта создания жилого квартала на правом берегу Исети.
Концепция благоустройства набережной Исети около пересечения переулка Базового и улицы Луганской обсуждалось на заседание Совета по развитию общественных пространств, которое повел директор департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.
Прибрежное пространство возле ЦПКиО имени Маяковского обладает огромным рекреационным потенциалом, считает Руслан Габдрахманов. Сегодня оно представляет собой неухоженный пустырь площадью почти 36 тысяч квадратных метров. 6,5 тысячи из них занимают деревья, в основном клены, ивы, сосны и березы. В настоящий момент их более 2 тысяч, здесь же расположен старый пешеходный мост.
Концепция предполагает создание на этой площадке благоустроенной зеленой зоны, выполняющей четыре функции: обеспечения транзитного движения; сохранения видового разнообразия; пространства для тихого отдыха; детской площадки. Территорию планируется разделить на 10 секторов, включающих прогулочную, спортивную, развлекательную зоны и самую большую в городе площадку для выгула собак. От дорожного шума и пыли парк будет защищен «зеленым экраном». Старый тридцатиметровый мост реконструируют, сделав из него первый в стране и второй в мире зеленый мост.
Авторы концепции обещают сохранить существующие деревья, убрав только безнадежно больные и умирающие. К здоровым «старожилам» планируют подселить 107 ив, сосен, лип и яблонь.
Совета по развитию общественных пространств единогласно принял концепцию обновления зеленой зоны с небольшими доработками. Благоустройство набережной Исети — масштабный проект, предполагающий создание единой 42-километровой прогулочной зоны.
Как ранее сообщалось, этой зимой в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского открылся общественный каток «Северное сияние». На сегодняшний день это самый большой каток в городе — его площадь составляет порядка 12 500 квадратных метров.