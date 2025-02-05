Каждый четвертый москвич недоволен своим ЖК

Еще одним популярным вопросом, волнующим жителей московских новостроек, стал уровень безопасности в ЖК. В «бизнес» и «премиум» классе активному обсуждению подвергается качество работы службы охраны, нахождение посторонних на территории вызывает опасение и недовольство среди участников чатов — 12 и 9% от всех сообщений. В то же время жители домов комфорт-класса, которые в большинстве случаев не имеют организованной системы охраны, поднимают вопросы базовой безопасности. 58% обсуждений на тему безопасности в «комфорт» классе приходится на происшествия, в «бизнес» классе — 45%. При этом число жалоб на проникновение на территорию ЖК или обитание рядом с ней лиц без постоянного места жительства сильно коррелирует с классом жилого комплекса. Если в «комфорт» классе на эту тему приходится 10% всех обсуждений вопроса безопасности, то в «бизнесе» — менее 1%.