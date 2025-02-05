В Омской области банки приостановили выдачу сельской ипотеки

Омское отделение Россельхозбанка, которое является основным кредитором в программе ипотеки на селе, перестало принимать заявки на выдачу сельской ипотеки. Об этом пишет РБК.
Как пояснил сайту начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Владислав Белоусов, на данный момент лимитов на выдачу сельской ипотеки нет, но в ближайшее время ожидаются изменения в программе и ее возобновление на новых условиях. При этом планируется, что ставка по программе сельской ипотеки останется на прежнем уровне в 3%.
Ранее мы писали, сколько ипотек выдали в Омской области в прошлом году.