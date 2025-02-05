В Омской области банки приостановили выдачу сельской ипотеки

Как пояснил сайту начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Владислав Белоусов, на данный момент лимитов на выдачу сельской ипотеки нет, но в ближайшее время ожидаются изменения в программе и ее возобновление на новых условиях. При этом планируется, что ставка по программе сельской ипотеки останется на прежнем уровне в 3%.