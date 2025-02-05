Опубликованы архивные фотографии строительства Новосибирской ГЭС

Проектирование масштабного сооружения началось в победном 1945 году. А уже в ноябре 1957-го был запущен первый гидроагрегат. Официальная дата ввода в эксплуатацию Новосибирской ГЭС — 12 августа 1961 года. Сегодня гидроэлектростанция является важнейшим энергетическим объектом региона и неотъемлемой частью его истории.