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Опубликованы архивные фотографии строительства Новосибирской ГЭС

70 лет назад на её месте были поля и деревни.

Источник: Русгидро

Сегодня уже сложно представить город без гидроэлектростанции. Между тем идея её постройки возникла ещё в начале XX века. Второй этап обсуждений по возведению ГЭС пришёлся на 30-е годы.

Проектирование масштабного сооружения началось в победном 1945 году. А уже в ноябре 1957-го был запущен первый гидроагрегат. Официальная дата ввода в эксплуатацию Новосибирской ГЭС — 12 августа 1961 года. Сегодня гидроэлектростанция является важнейшим энергетическим объектом региона и неотъемлемой частью его истории.

Архивные снимки строительства Новосибирской ГЭС публикует издание Сиб.фм.

энергетика