Ремонт парка Щорса планируют начать в Самаре в 2025 году

В 2025 году в Самаре планируют начать долгожданный ремонт парка Щорса в Железнодорожном районе. Горожане не раз обращались к губернатору по поводу благоустройства. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве.
«Проектирование закончено, стоимость работ составит около 564 миллионов рублей. Первый этап работ включает в себя ремонт входной группы, а в следующем году будет проведен второй этап», — рассказал глава Самары Иван Носков.
Общественное пространство не обновляли с 2020 года. Недавно обсуждались дизайн-проекты благоустройства парка Щорса. Там могут установить детские площадки и лавочки с навесом.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что состояние всех парков города оставляет желать лучшего и нужен системный подход к их благоустройству. За четыре года планируется привести в порядок девять основных парков.