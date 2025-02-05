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Ремонт парка Щорса планируют начать в Самаре в 2025 году

В Самаре парк Щорса отремонтируют в два этапа за 564 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Самаре планируют начать долгожданный ремонт парка Щорса в Железнодорожном районе. Горожане не раз обращались к губернатору по поводу благоустройства. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Проектирование закончено, стоимость работ составит около 564 миллионов рублей. Первый этап работ включает в себя ремонт входной группы, а в следующем году будет проведен второй этап», — рассказал глава Самары Иван Носков.

Общественное пространство не обновляли с 2020 года. Недавно обсуждались дизайн-проекты благоустройства парка Щорса. Там могут установить детские площадки и лавочки с навесом.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что состояние всех парков города оставляет желать лучшего и нужен системный подход к их благоустройству. За четыре года планируется привести в порядок девять основных парков.

ЖКХ