Очередной удар по электромобилям в Узбекистане: власти решили «стимулировать» зелёный транспорт ростом утильсбора

Официально утильсбор распространяется на все автомобили, включая те, что производятся в Узбекистане. Однако местные производители электрокаров освобождены от уплаты этого сбора до 2030 года. Это значит, что единственные, кто пострадает — это частные дилеры и обычные покупатели, которые рассчитывали на импорт дешёвых электромобилей из Китая.