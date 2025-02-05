Очередной удар по электромобилям в Узбекистане: власти решили «стимулировать» зелёный транспорт ростом утильсбора

С 1 мая в Узбекистане резко возрастёт утильсбор на электромобили:
- В 4 раза (с 30 БРВ до 120 БРВ — 45 млн сумов или $3,4 тыс.) для авто возрастом до 3 лет.
- В 2,3 раза (с 90 БРВ до 210 БРВ — 78,7 млн сумов или $6 тыс.) для электромобилей старше 3 лет.
Это при том, что со всех углов нам рассказывают о «зелёном переходе», важности отказа от бензина и газа в пользу чистой электроэнергии. Но, как говорится, на словах одно, а на деле — совсем другое.
Официальное объяснение властей
Власти объясняют этот шаг необходимостью создания инфраструктуры для утилизации аккумуляторов и минимизации их воздействия на окружающую среду. Отработанные аккумуляторы электромобилей будут перерабатываться в специально созданных утилизационных центрах.
Утилизационный сбор будет направлен на развитие инфраструктуры переработки аккумуляторов, а также поддержит процесс локализации производства электромобилей в стране.
Звучит красиво, но давайте посмотрим, как это повлияет на рынок.
Кто выиграет, а кто проиграет?
Официально утильсбор распространяется на все автомобили, включая те, что производятся в Узбекистане. Однако местные производители электрокаров освобождены от уплаты этого сбора до 2030 года. Это значит, что единственные, кто пострадает — это частные дилеры и обычные покупатели, которые рассчитывали на импорт дешёвых электромобилей из Китая.
Очевидно, что это прямой удар по серому импорту. Китайские электромобили, привозимые частными продавцами, часто были дешевле официальных моделей. Власти уже пытались бороться с этим, вводя разные ограничения, и вот теперь решили окончательно «решить проблему».
Ранее BYD уже просила ограничить «хаотичный» ввоз своих электромобилей, заявляя, что они «не адаптированы к климатическим и дорожным условиям Узбекистана». В итоге теперь официальный завод BYD в Джизаке окажется в выигрыше. Под эту же категорию потенциально подпадают ADM Jizzakh и UzAuto Motors, которые также заявляли о планах по производству электромобилей.
Новые бюрократические препоны
Помимо утильсбора, власти уже ввели новые правила ввоза автомобилей. Теперь все частные лица и неофициальные дилеры обязаны проводить проверку на электромагнитную совместимость перед получением сертификата соответствия.
Эта проверка возможна только в одном месте — на автополигоне в Паркенте. Можно только представить, какие там очереди и какой хаос это создаст для частных продавцов, которые ещё надеются привезти авто в страну.
Что в итоге?
- Рост цен на электромобили из Китая.
- Привозить авто станет сложнее — из-за утильсбора и новых проверок.
- Выиграют крупные автозаводы (BYD Jizzakh, ADM Jizzakh, UzAuto Motors).
- Проиграют потребители — выбор уменьшится, а цены вырастут.
Вместо того чтобы стимулировать развитие рынка электромобилей, власти делают всё, чтобы этот рынок закрыть для частных дилеров и передать под контроль нескольких крупных игроков.
Зелёный переход? Забота об экологии? Нет, просто старые методы работы, где главное — не рынок и интересы людей, а создание монополии и защита интересов крупных компаний.