Больше тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей открыты в Хабаровском крае

На начало 2025 года в Хабаровском крае было открыто 1,6 тысяч вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 76,8 тысяч рублей.