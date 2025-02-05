Больше тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей открыты в Хабаровском крае

На начало 2025 года в Хабаровском крае было открыто 1,6 тысяч вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 76,8 тысяч рублей.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам (14%), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (6%) и сварщикам (4%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Добывающая отрасль» (11%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (7%), «Металлургия, металлообработка» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 5%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Хабаровском крае:
Директор по строительству, от 500 тысяч рублей на руки;
Геодезист, от 303 тысяч рублей на руки;
Врач-терапевт, от 270 тысяч рублей на руки;
Механик, 260 тысяч рублей на руки;
Главный бухгалтер, от 250 тысяч рублей на руки;
Менеджер по продажам, от 250 тысяч рублей на руки;
Электрогазосварщик, от 200 тысяч рублей на руки;
Ученик ювелира, до 200 тысяч рублей на руки;
Руководитель обособленного подразделения, от 175 000 до 257 тысяч рублей на руки;
Водитель-курьер, от 150 000 до 200 тысяч рублей на руки.