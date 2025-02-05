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Больше тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей открыты в Хабаровском крае

Аналитики hh.ru (18+) — российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии в Хабаровском крае и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Freepik

На начало 2025 года в Хабаровском крае было открыто 1,6 тысяч вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 76,8 тысяч рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам (14%), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (6%) и сварщикам (4%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Добывающая отрасль» (11%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (7%), «Металлургия, металлообработка» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 5%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Хабаровском крае:

Директор по строительству, от 500 тысяч рублей на руки;

Геодезист, от 303 тысяч рублей на руки;

Врач-терапевт, от 270 тысяч рублей на руки;

Механик, 260 тысяч рублей на руки;

Главный бухгалтер, от 250 тысяч рублей на руки;

Менеджер по продажам, от 250 тысяч рублей на руки;

Электрогазосварщик, от 200 тысяч рублей на руки;

Ученик ювелира, до 200 тысяч рублей на руки;

Руководитель обособленного подразделения, от 175 000 до 257 тысяч рублей на руки;

Водитель-курьер, от 150 000 до 200 тысяч рублей на руки.