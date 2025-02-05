Приморцы перестали брать ипотеку: что говорят эксперты

В целом по Дальневосточному федеральному округу в 2024 году было оформлено 92,1 тысячи ипотечных договоров на сумму 378,7 млрд рублей. Общая задолженность дальневосточников по ипотеке на 1 января 2025 года достигла 1,4 трлн рублей, увеличившись с начала прошлого года на 11,8%. Задолженность по потребительским кредитам практически не изменилась и составила 966,9 млрд рублей.