Приморцы перестали брать ипотеку: что говорят эксперты

«На 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля жителей края составил 325,8 миллиарда рублей. Прирост задолженности по ипотечным жилищным кредитам замедлился с 36,2% в 2023 году до 14,5% в 2024 году. Темпы роста ипотечного портфеля в Приморье постепенно возвращаются к сбалансированным», — прокомментировал ситуацию начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий VL.ru.
Более половины кредитных средств (49,6 млрд рублей) было направлено на приобретение квартир в новостройках. 17,1 млрд рублей приморцы потратили на строительство и покупку частных домов. 24,4 млрд рублей составили ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке. Всего в 2024 году в Приморье было заключено 21,5 тысячи ипотечных договоров.
Специалисты связывают всплеск ипотечной активности в мае-июне с ожиданием завершения масштабной программы льготной ипотеки. После ее окончания спрос на кредиты начал снижаться, что также было обусловлено ростом рыночных процентных ставок.
В условиях ужесточения регулирования и роста ставок замедлился и рост задолженности по потребительским кредитам — с 13,5% до 2,3%. На начало 2025 года задолженность жителей края по потребительским кредитам составила 217,3 млрд рублей.
В целом по Дальневосточному федеральному округу в 2024 году было оформлено 92,1 тысячи ипотечных договоров на сумму 378,7 млрд рублей. Общая задолженность дальневосточников по ипотеке на 1 января 2025 года достигла 1,4 трлн рублей, увеличившись с начала прошлого года на 11,8%. Задолженность по потребительским кредитам практически не изменилась и составила 966,9 млрд рублей.
Напомним, ранее специалисты рассказали, что будет с ценами на недвижимость в 2025 году.