Сельхозпроизводители получат надбавки за проданную на переработку продукцию

Если производители занимаются производством сельхозпродукции и рыбоводством в районах, которые отнесены к неблагоприятным для этого, то надбавка у них будет еще больше. Ее размер будет увеличен на 1−10%, в зависимости от объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату таких субсидий в 2025 году. Насколько будет увеличена такая надбавка, определять будут областные исполкомы.