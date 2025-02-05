Сельхозпроизводители получат надбавки за проданную на переработку продукцию

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Белорусские сельхозпроизводители будут получать в 2025 году надбавки за реализованную и направленную на переработку продукцию, это предусмотрено постановлением Совмина № 66 от 3 февраля, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
«В 2025 году из средств местных бюджетов предоставляются прямые выплаты в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Беларуси», — говорится в документе.
Надбавки будут платиться за направленные на переработку коровье, козье и овечье молоко, молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах, крупный рогатый скот мясных пород и их помесей, овец, шерсть овечью, а также просо (1 и 2 класса), ячмень (1 класса), гречиху и тресту льна-долгунца.
Постановлением также определены размеры этих выплат. Так, например, за тонну коровьего молока базисной жирности будет выплачиваться надбавка в размере 35,1 белорусских рублей, за овечье молоко буду выплачивать такую же сумму, а вот за козье платить будут больше — 50 белорусских рублей.
За тонну молодняка крупного рогатого скота молочных пород надбавка составит 623,8 белорусских рубля. Столько же заплатят и за тонну крупного рогатого скота мясных пород и их помесей, а за овец в разы больше — 9276,6 белорусских рубля.
Также большие надбавки будут и за овечью шерсть: 7648,4 белорусских рубля за тонну мытой шерсти и 3441,4 рубля — за немытую.
Если производители занимаются производством сельхозпродукции и рыбоводством в районах, которые отнесены к неблагоприятным для этого, то надбавка у них будет еще больше. Ее размер будет увеличен на 1−10%, в зависимости от объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату таких субсидий в 2025 году. Насколько будет увеличена такая надбавка, определять будут областные исполкомы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, а действие основного пункта о выплатах будет распространяться на отношения, возникшие с 1 января текущего года.
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