В Самарской области отремонтируют ряд железнодорожных вокзалов

Также уделят внимание и безопасности пассажиров. В регионе построят более 15 новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Они будут оснащены сигналами, предупреждающими о приближении поезда. В прошлом году строительство двух переходов и установку дополнительных ограждений уже начали.