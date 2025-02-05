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В Самарской области отремонтируют ряд железнодорожных вокзалов

В Самаре на железнодорожном вокзале появится вип-зал для пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области запланировали масштабный ремонт железнодорожных вокзалов и станций. Работы проведут в 2025—2026 годах. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на пресс-конференции 30 января.

Одним из ключевых объектов обновления станет вокзал в Самаре. Здесь появится зал повышенной комфортности для пассажиров. Также капитальный ремонт ждет станции Жигулевск и Новоотрадная — здесь обновят вокзальные комплексы и реконструируют четыре пешеходных моста. На 2025 год запланирован ремонт фасада вокзала в Чапаевске.

Также уделят внимание и безопасности пассажиров. В регионе построят более 15 новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Они будут оснащены сигналами, предупреждающими о приближении поезда. В прошлом году строительство двух переходов и установку дополнительных ограждений уже начали.