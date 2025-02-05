«Русское поле» провалило постройку выставочного центра в Приморье

Арбитражный суд Приморского края расторг соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и резидентом территории опережающего развития «Михайловский». Причиной стало недофинансирование проекта со стороны компании «Русское поле» на сумму 12 миллионов рублей, сообщил Арбитражный суд Приморья.
Согласно условиям договора, предприятие должно было вложить в строительство многофункционального выставочного комплекса не менее 18 миллионов 390 тысяч рублей до 30 августа 2023 года. Однако к середине 2023 года компания профинансировала проект лишь наполовину, недостающая сумма составила 12 миллионов 581 тысячу 415 рублей. В связи с этим суд удовлетворил иск о расторжении соглашения.
Проект предполагал создание в Михайловском районе современного выставочного комплекса с возможностью трансформации пространства. Планировалось, что площадка станет местом проведения фестивалей, спортивных соревнований, концертов, а также сельскохозяйственных ярмарок и семинаров. Конференц-зал на 150 человек площадью 300 квадратных метров должен был обеспечивать проведение презентационных мероприятий. Также в составе комплекса планировался коворкинг-центр, оснащённый компьютерной техникой.
Компания «Русское поле» была резидентом ТОР «Михайловский» с 2018 года и планировала завершить реализацию проекта к 2023 году. Однако из-за значительного отставания в финансировании соглашение с ней было расторгнуто.