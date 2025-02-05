«Русское поле» провалило постройку выставочного центра в Приморье

Согласно условиям договора, предприятие должно было вложить в строительство многофункционального выставочного комплекса не менее 18 миллионов 390 тысяч рублей до 30 августа 2023 года. Однако к середине 2023 года компания профинансировала проект лишь наполовину, недостающая сумма составила 12 миллионов 581 тысячу 415 рублей. В связи с этим суд удовлетворил иск о расторжении соглашения.