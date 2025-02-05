В Казахстане планируют повысить ставку НДС: что изменится для бизнеса и населения

Одним из ключевых аспектов предстоящих изменений является снижение порога для регистрации плательщиков НДС, который сейчас составляет 78 млн тенге, что позволит расширить налоговую базу и снизить эффективную ставку налога до 3−4%, сообщает El.kz. На наши вопросы про НДС ответила Ксения Загал, Директор Центра фискальной политики АО «Институт экономических исследований».
— С чем связано повышение ставки НДС? Какие основные причины?
— Нельзя ограничиться только вопросом повышения ставки НДС — речь идет о внедрении комплекса мер, направленных на структурное оздоровление и улучшение функционирования налогово-бюджетной системы страны в целом. Повышение налогов без учета других факторов приведет к ошибочным решениям и усугубит текущие проблемы фискальной устойчивости государства.
Одним из факторов является действующий в настоящее время высокий порог для регистрации в качестве плательщика НДС, который составляет 78 млн тенге. Данный порог необходимо снижать по следующей причине.
Так, сегодня в налоговом законодательстве Казахстана предусмотрены легальные способы налоговой оптимизации в виде применения различных специальных режимов налогообложения, что привело к раздробленности бизнеса на мелкие предприятия, многие из которых не являются плательщиками НДС. Это нарушило экономическую природу НДС и полноценное функционирование механизма его зачета, фактически превратив НДС в налог с продаж с эффективной ставкой 12%. Такая ситуация снижает прозрачность налогообложения, увеличивает административные расходы и ведет к недополучению налоговых поступлений, так как многие компании полноценно не участвуют в процессе зачета НДС.
Снижение действующего порога по НДС позволит расширить налоговую базу и обеспечить более справедливое распределение налогового бремени. Кроме того, неразрывность цепочки по зачету НДС позволит снизить его эффективную ставку до 3−4%.
В связи с повышением ставки НДС, у бизнеса неизбежно возникнут дополнительные издержки. Для смягчения этого эффекта, Правительство отметило, что готово компенсировать часть издержек через существенное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, что поможет уменьшить финансовое давление на компании и поддержать деловую активность.
— Если НДС повысят, повысятся ли цены на еду или услуги?
— Повышение ставки НДС может повлиять на рост конечной стоимости товаров для потребителей.
В рамках реализации данной реформы будет предусмотрена индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий с учетом темпов инфляции, что обеспечит поддержку социально уязвимых слоев населения и поможет минимизировать негативные последствия для граждан.
Повышение ставки окажет давление на инфляцию, но данный эффект будет краткосрочным. В среднесрочном периоде экономика адаптируется под новые условия и окажет положительный эффект, в виде дополнительных поступлений, которые будут направляться на развитие реального сектора и создания благоприятных условий для того же самого бизнеса.