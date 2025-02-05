В Казахстане планируют повысить ставку НДС: что изменится для бизнеса и населения

Так, сегодня в налоговом законодательстве Казахстана предусмотрены легальные способы налоговой оптимизации в виде применения различных специальных режимов налогообложения, что привело к раздробленности бизнеса на мелкие предприятия, многие из которых не являются плательщиками НДС. Это нарушило экономическую природу НДС и полноценное функционирование механизма его зачета, фактически превратив НДС в налог с продаж с эффективной ставкой 12%. Такая ситуация снижает прозрачность налогообложения, увеличивает административные расходы и ведет к недополучению налоговых поступлений, так как многие компании полноценно не участвуют в процессе зачета НДС.