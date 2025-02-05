Производство электродов на ЧЭМК будет прекращено

Вопросы охраны окружающей среды также обсудили на координационном совете по экологии. По словам Алексея Текслера, в регионе уже удалось создать передовые практики, которые являются образцом для других регионов. Это создание центра экологического мониторинга; рекультивации объектов накопленного вреда (свалок); разработка экологического стандарта; заключение соглашений с предприятиями о снижении выбросов в окружающую среду; проведение Всероссийского детского экологического форума, который уже стал брендом Челябинской области, и многое другое.