Производство электродов на ЧЭМК будет прекращено

Эту задачу назвал одной из важнейших для региона губернатор Челябинской области Алексей Текслер — тем более, что у нас уже накоплен солидный опыт решения экологических вопросов.
Запустили систему газоочистки
Очередное тому доказательство — недавно состоявшийся запуск системы газоочистки вельц-цеха печей № 1 и 2 на Челябинском цинковом заводе. Система позволит снизить выбросы диоксида серы более чем на 800 тонн в год. На следующий год запланирован второй этап доочистки газов печей № 3−6.
В церемонии открытия приняли участие губернатор и генеральный директор завода Павел Избрехт. Глава региона также осмотрел новые локальные очистные сооружения на предприятии, которые позволят повторно использовать промышленные стоки в технологии производства. Это начало создания замкнутого водооборота, чтобы полностью исключить сбросы в реку Миасс. Завершение реализации проекта запланировано на 2029 год.
Передовые практики
Вопросы охраны окружающей среды также обсудили на координационном совете по экологии. По словам Алексея Текслера, в регионе уже удалось создать передовые практики, которые являются образцом для других регионов. Это создание центра экологического мониторинга; рекультивации объектов накопленного вреда (свалок); разработка экологического стандарта; заключение соглашений с предприятиями о снижении выбросов в окружающую среду; проведение Всероссийского детского экологического форума, который уже стал брендом Челябинской области, и многое другое.
«В 2024 году наш Координационный совет стал одним из организаторов Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Благодаря деятельности совета экологическая составляющая добавилась в контент многих мероприятий в регионе», — пояснил губернатор.
Направлений работы множество. Так, только на программу «Чистый воздух» было направлено 4,6 млрд руб., а рекультивация свалки в Магнитогорске позволила снизить объём выбросов в атмосферу на 18 тыс. тонн. Что касается рекультивации Челябинской городской свалки, то этот проект уникален в масштабах всей страны. Продолжается экологическое обновление общественного транспорта. Действует система мониторинга системы контроля за атмосферным воздухом — в Челябинске и Магнитогорске действуют уже 40 постов.
«Вклад бизнеса в экологические программы только Челябинска и Магнитогорска уже составил более 80 млрд руб., — рассказал Алексей Текслер. — В результате в Челябинске в прошлом году снижение совокупного объёма валовых выбросов по сравнению с 2017-м годом превысило 47%, причём по опасным загрязняющим веществам снижение на 30%».
На ММК благодаря остановке пяти устаревших коксовых печей и ввода новой 12 коксовой батареи объём снижения выбросов составил 11 тыс. тонн.
На реализацию комплексной системы обращения с ТКО было направлено 750 млн рублей из областного бюджета, что позволило ввести в эксплуатацию дополнительные мощности по переработке более 600 тыс. тонн. В результате за пять лет переработка ТКО с 11% выросла до 69,5%.
«В этом году будет прекращено производство электродов на ЧЭМК. Все задачи определены, в ближайшее время это произойдёт», — сообщил глава региона.
Новый нацпроект «Экологическое благополучие» ставит задачи по уменьшению выбросов в два раза, а к 2030 году обеспечить 100% сортировку ТКО.
«Президентом поставлены новые, более амбициозные задачи по улучшению экологической ситуации на территории нашей страны, — указал губернатор. — Экология — это вопрос, в первую очередь, качества жизни людей. Одна из важнейших задач сегодня для нашего региона».