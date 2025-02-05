В РК разработают план по снижению стоимости авиатоплива в аэропортах

В Казахстане разработают комплексный план мероприятий, направленный на снижение стоимости авиатоплива в аэропортах, выработку мер реагирования и развитие конкуренции на рынке его реализации, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.
На совещании в ведомстве обсудили «подходы к снижению стоимости авиатоплива в аэропортах страны, а также вопросы развития рынка и инфраструктуры с учетом международного опыта, включая практики стран ОЭСР».
Председатель АЗРК Марат Омаров подчеркнул, «антимонопольное агентство приложит все усилия для конструктивного обсуждения вопросов ценообразования авиатоплива».
28 января 2025 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане необходимо создать международный авиахаб. Эту задачу он обозначил как «срочную», и поручил создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы.
«Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года», — отмечал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что министерство транспорта планирует создать единого оператора по авиатопливу. Оператор будет создан на базе ТОО «КазМунайГаз-Аэро». Компания планирует строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в аэропорту Астаны за 2,5 млрд тенге и в аэропорту Актобе за 5 млрд тенге.
Отметим, что депутат мажилиса Мурат Абенов считает, что высокие цены на авиабилеты в Казахстане связаны с неэффективной политикой министерства энергетики и «КазМунайГаза».