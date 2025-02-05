В РК разработают план по снижению стоимости авиатоплива в аэропортах

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане необходимо создать международный авиахаб. Эту задачу он обозначил как «срочную», и поручил создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы.