Самарцы стали чаще банкротиться

В 2024 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 13421 заявление о признании гражданина банкротом, что на 13,6% больше, чем в 2023 году. По данным, опубликованным на сайте арбитража, в 2023 г. таких исков было 11819, в 2022 г. — 10183.