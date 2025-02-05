Власти Владивостока подготовили МУП ВПЭС к приватизации

Ранее власти заявляли, что все МУПы, в том числе обе аптеки и ВПЭС, преобразуют в АО со 100%-м участием города, все 100% акций будут принадлежать муниципалитету и ни одной в продажу поступать не будет. Вполне возможно, это не будет реализовано. Тем не менее статья 5 (1) в целом содержит такую форму, как «продажа акций акционерного общества на специализированном аукционе».