Власти Владивостока подготовили МУП ВПЭС к приватизации

Администрация Владивостока подготовила базу для приватизации крупнейшей энергосетевой компании города МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Необходимые для реорганизации корректировки нормативно-правовых актов рассмотрены Думой города и утверждены главой. В 2025 году планируется преобразовать предприятие в акционерное общество (АО), а также приватизировать имущественный комплекс МУПа. Положение предусматривает возможность продажи акций АО, но власти заявляют, что все они на 100% будут принадлежать городу, сообщает ИА PrimaMedia.
Необходимость преобразования МУПов в АО власти объясняют требованием федеральных законов «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О государственных и унитарных предприятиях». В соответствии с федеральным законодательством, МУПы как вид подлежат ликвидации до 1 января 2025 года.
В прошлом году город провел приватизацию «Расчетно-кассового центра жилищно-коммунального хозяйства Владивостока». Несмотря на ранее принятые решения о необходимости сохранения аптек № 219 и 154 в форме МУПов из-за их социальной значимости, в 2024 году их все же преобразовали в акционерные общества.
Эта участь ожидает транспортное предприятие МУП «ВПОПАТ-1» и «ВПЭС». Поскольку предприятия большие, то на реорганизацию, «чтобы оставить их работу в том же виде», потребовалось больше времени, пояснял ранее депутатам вице-мэр Владивостока Алексей Сухов.
На первом в этом году заседании Дума Владивостока внесла изменения в нормативные акты, требуемые для приватизации МУП «ВПЭС». Глава Константин Шестаков подписал документы 3 февраля. С момента их опубликования изменения вступают в силу.
В частности, положение о порядке проведения приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке дополнено статьей 5 (1) о способах приватизации муниципального имущества. В ней идет речь о преобразовании МУПов в АО или общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Ранее власти заявляли, что все МУПы, в том числе обе аптеки и ВПЭС, преобразуют в АО со 100%-м участием города, все 100% акций будут принадлежать муниципалитету и ни одной в продажу поступать не будет. Вполне возможно, это не будет реализовано. Тем не менее статья 5 (1) в целом содержит такую форму, как «продажа акций акционерного общества на специализированном аукционе».
Этой статьей МПА также предусматривается продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, по минимально допустимой цене, а также внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы АО.
Согласно документу, продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме. При продаже муниципального имущества по минимально допустимой цене покупателям предоставляется рассрочка по оплате сроком не более чем на один год.
Одновременно с правилами приватизации глава Владивостока утвердил принятую депутатами программу приватизации на 2025 и 2026 годы. В обновленный список объектов муниципальной собственности на продажу попало порядка 10 нежилых помещений в разных частях города, здание склада с земельными участками на Воропаева, а также имущественный комплекс МУП ВПЭС на ул. Гамарника.
МУП ВПЭС является одним из ведущих предприятий коммунальной энергетики Приморского края. Предприятие отвечает за электрические и тепловые сети города Владивостока. МУП занимает 85% от всего рынка энергоснабжения среди других сетевых предприятий, работающих на территории столицы ДФО. Численность персонала предприятия, по данным его официального сайта, — 1750 сотрудников.
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год МУП ВПЭС еще не публиковали. Интересно, что на протяжении трех лет (2020, 2021, 2022-й) МУП было убыточным, а в 2023 году уже оказалось в плюсе — 1,2 млн рублей. В первую очередь из-за резкого роста выручки почти на 11%.
Уставный капитал МУП «ВПЭС» составляет 1,3 млрд рублей. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для МУП (100 тысяч рублей). По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 13,1 млрд рублей, на 46,3% больше, чем годом ранее.
Осенью и в конце 2024 года активно обсуждался вопрос, как произойдет смена формы владения важного для города предприятия. Речь шла о возможной передаче части функционала и электрических сетей от ВПЭС сторонней структуре, в частности АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в группу РусГидро). На пресс-конференции по итогам года председатель профильного комитета Думы Владивостока Василий Васильев заявил, что после реорганизации ВПЭС сохранит свою структуру и функционал. По его словам, «ничего не меняется, кроме правовой формы».