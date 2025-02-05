Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят

Накануне, 3 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с Аксаковым обсудил возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта, предварительная стоимость которого составляет порядка 50 миллиардов рублей.
По словам Аксакова, речь идет о самом современном месте отдыха. Авторы идеи уже реализовали проект по гольф-полям в Белоруссии, сейчас делают то же в России.
«Они обратились ко мне с просьбой войти в контакт с руководством Крыма для того, чтобы идею гольф-поля реализовать в Крыму. Авторы идеи уверены, что это будет очень востребовано», — добавил Аксаков.
Парламентарий отметил, что инвесторы уже находятся на этой территории и изучают всю прибрежную полосу и все риски, которые связаны с ее освоением.
«Хотят там с одной стороны построить гольф-поля современнейшие, где люди смогут играть в эту игру. При этом прибрежная зона будет зоной для яхт, для того, чтобы люди могли припарковаться, причалиться, жить», — рассказал Аксаков.
Он отметил, что по оценкам самих авторов, проект обойдется около 50 миллиардов рублей.
«Я сначала не поверил, я человек скептический, насмотрелся уже на говорунов. Но вчера с Сергеем Валерьевичем мы выслушали авторов идеи и договорились о том, что проект будем поддерживать», — сказал Аксаков.
Он добавил также, что как председатель совета Ассоциации банков России будет привлекать финансирование, в том числе банковское, для того, чтобы такие проекты реализовывать.