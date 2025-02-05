Казахстанские аграрии получили льготные кредиты на 126 млрд тенге

В соответствии с поручением Президента, на поддержку сельхозпроизводителей планируется направить до 700 млрд тенге, из которых 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала. С 29 ноября 2024 года АО «Аграрная кредитная корпорация» открыло финансирование по программе «Кең дала 2», предлагая льготную ставку вознаграждения в 5% годовых.