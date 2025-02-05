Казахстанские аграрии получили льготные кредиты на 126 млрд тенге

На проведение весенне-полевых работ в Казахстане уже выдано льготных кредитов на сумму 126 млрд тенге, сообщает El.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провёл встречу с руководством АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” и представителями финансовых институтов, входящих в его состав. В ходе обсуждений основное внимание было уделено вопросам раннего финансирования посевной и уборочной кампаний 2025 года.
В соответствии с поручением Президента, на поддержку сельхозпроизводителей планируется направить до 700 млрд тенге, из которых 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала. С 29 ноября 2024 года АО «Аграрная кредитная корпорация» открыло финансирование по программе «Кең дала 2», предлагая льготную ставку вознаграждения в 5% годовых.
На данный момент сформирован пул заявок от 1364 аграрных предприятий на сумму 205,1 млрд тенге. Из них уже приняты к рассмотрению заявки на 195,5 млрд тенге, а 907 сельхозтоваропроизводителей получили финансирование на 125,6 млрд тенге.
На встрече также обсудили перспективы расширения сотрудничества, механизмы льготного кредитования, привлечение инвестиций в агросектор и новые формы финансирования отрасли. Айдарбек Сапаров отметил важность координации усилий всех участников рынка для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и выразил готовность к дальнейшей поддержке аграриев.