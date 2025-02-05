На Среднем Урале вычислили поставщиков небезопасных рыбы и масла

Так, ИП Мухамадеев М. Ф., ИП Куваева Е. В. и ООО «Уральское масло», когда декларировали продукцию, ссылались на протоколы испытаний, проводившиеся неаккредитованной лабораторией. В январе 2025 года Россельхознадзор выявлял нарушения у данных предприятий — у ИП Мухамадеева М. Ф. и «Уральского масла» в продуктах обнаружили растительные жиры.