На Среднем Урале вычислили поставщиков небезопасных рыбы и масла

В Свердловской области у нескольких компаний отозвали декларации на молочную и рыбную продукцию. Производителям не удалось подтвердить качество и безопасность продуктов, передает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
— Уральским межрегиональным управлением принято решение признать 24 декларации на пищевую продукцию уральских производителей недействительными. Соответствующая информация внесена на сайт Федеральной службы Росаккредитации, — сообщает пресс-служба ведомства.
Так, ИП Мухамадеев М. Ф., ИП Куваева Е. В. и ООО «Уральское масло», когда декларировали продукцию, ссылались на протоколы испытаний, проводившиеся неаккредитованной лабораторией. В январе 2025 года Россельхознадзор выявлял нарушения у данных предприятий — у ИП Мухамадеева М. Ф. и «Уральского масла» в продуктах обнаружили растительные жиры.
Организации «Капитан» и «Дельта» из Полевского, изготавливающие соленую сельдь, не провели исследования всей продукции. Так, восемь деклараций были признаны недействительными.
— Предприятия изготавливают сельдь разного вида и упаковывают в различную тару. Все виды продукции должны были пройти исследования и испытания, информация о которых должна быть внесена в декларации о соответствии. Однако лабораторным испытаниям подверглись ограниченные виды продукции, — пояснили в Уральском межрегиональном управлении.