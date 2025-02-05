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В Волгограде продают торговый центр за 88 млн рублей

Строительный ТЦ в Красноармейском районе Волгограда выставили на продажу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде появилось объявление о продаже крупного строительного ТЦ в Красноармейском районе за 88 миллионов рублей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на продавца, трехэтажное здание общей площадью 1650 квадратов располагается на участке 2155 квадратных метров.

По словам владельца, торговый центр находится в удобном месте на первой линии. Рядом есть остановка общественного транспорта, что обеспечит удобный доступ для покупателей. Есть парковка для машин, а также система видеонаблюдения. Здание полностью в собственности продавца. Все коммуникации в ТЦ в исправном состоянии, а сам объект имеет качественный ремонт. Цокольный этаж также включен в продажу.

недвижимость