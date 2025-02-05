В двух районах Екатеринбурга обновят канализацию

В 2025 году в Екатеринбурге начнется модернизация очистных сооружений Южной аэрационной станции. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Согласно инвестиционной программе, весной этого года «Водоканал» проведет конкурс на определение подрядчика, который займется уже готовыми проектами по обновлению канализации на Вторчермете и Химмаше.
— Проекты модернизации готовы. Это третий этап из десяти. Он обойдется в 2,4 миллиарда рублей, — рассказывает генеральный директор «Водоканала» Антон Гусев.
Обновление канализации избавит два района Екатеринбурга от неприятного запаха, на который регулярно жалуются местные жители.
Проекты по замене коммунальной инфраструктуры 1970-х годов обновили, исключив из них зарубежное оборудование из-за его недоступности.