Прокуратура нашла просроченные морепродукты в магазине Владивостока

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района совместно со специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора проверила один из магазинов на улице Луговой, выявив грубые нарушения при реализации морепродуктов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В торговой точке предприниматель хранил и продавал продукцию без специальной упаковки и маркировки, а также предлагал к продаже рыбу и морепродукты с истекшим сроком годности.