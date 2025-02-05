Прокуратура нашла просроченные морепродукты в магазине Владивостока

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района совместно со специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора проверила один из магазинов на улице Луговой, выявив грубые нарушения при реализации морепродуктов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В торговой точке предприниматель хранил и продавал продукцию без специальной упаковки и маркировки, а также предлагал к продаже рыбу и морепродукты с истекшим сроком годности.
«В ходе проверки изъяты из оборота более 7 кг морепродуктов», — сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении владельца магазина административные дела по статьям КоАП РФ, касающимся нарушения технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 25 тысяч рублей, который к данному моменту оплачен.
Напомним, в январе прокуратура Владивостока инициировала проверку после очередных сообщений в соцсетях о продаже горожанам просроченной продукции.