Хокимият Ташкента снова «порадовал»: аренда на рынках подорожает, а заодно и цены

Чем это обернётся?
Аренда поднимется от 10 до 30 процентов — в зависимости от вида торговли. Очевидно, что рост стоимости аренды автоматически приведёт к росту цен на продукцию. Ни один продавец не будет работать себе в убыток, поэтому дополнительные расходы лягут на плечи покупателей.
В итоге:
- Торговцы не в выигрыше, так как рискуют потерять часть клиентов.
- Покупатели — тем более, потому что платить за товары придётся больше.
- Единственные, кому «хорошо», — те, кто получит дополнительные поступления в бюджет.
А что с качеством товаров?
Если уж столичные власти решили поднять ставки, то пора бы и навести порядок с качеством продукции на базарах. Иногда страшно не то что есть, но даже смотреть на то, что продаётся в некоторых торговых точках.