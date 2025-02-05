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Хокимият Ташкента снова «порадовал»: аренда на рынках подорожает, а заодно и цены

Vaib.uz (Узбекистан. 5 февраля). Столичный хокимият подготовил для нас очередную «хорошую» новость — власти решили пересмотреть ставки аренды для продавцов на рынках Ташкента. И речь идёт не только о дехканских базарах, но и о торговых комплексах, а также авторынке Сергели. Сейчас проект постановления об этом проходит общественное обсуждение.

Чем это обернётся?

Аренда поднимется от 10 до 30 процентов — в зависимости от вида торговли. Очевидно, что рост стоимости аренды автоматически приведёт к росту цен на продукцию. Ни один продавец не будет работать себе в убыток, поэтому дополнительные расходы лягут на плечи покупателей.

В итоге:

  • Торговцы не в выигрыше, так как рискуют потерять часть клиентов.
  • Покупатели — тем более, потому что платить за товары придётся больше.
  • Единственные, кому «хорошо», — те, кто получит дополнительные поступления в бюджет.

А что с качеством товаров?

Если уж столичные власти решили поднять ставки, то пора бы и навести порядок с качеством продукции на базарах. Иногда страшно не то что есть, но даже смотреть на то, что продаётся в некоторых торговых точках.