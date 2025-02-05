Производственный комплекс построят в Люблине при поддержке города

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Люблино Юго-Восточного административного округа началось строительство производственного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Промышленный парк появится в крупнейшем индустриальном кластере города, который отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной логистикой. В производственном комплексе общей площадью более 13 тысяч квадратных метров смогут работать предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности. Частные инвестиции в реализацию этого масштабного инвестиционного проекта превысят один миллиард рублей», — отметил Владимир Ефимов.
Масштабные инвестиционные проекты — одна из ключевых мер поддержки промышленности в столице.
«Москва — город, который рационально размещает производственные предприятия. По поручению Сергея Собянина мы на особых условиях предоставляем инвесторам землю для строительства современной индустриальной инфраструктуры взамен на локализацию производств и создание новых рабочих мест. Например, в производственном комплексе в районе Люблино смогут работать 260 человек», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Объект появится по адресу: Ставропольская улица, владения 37−41. В непосредственной близости находятся крупнейшие оптово-розничные торговые площадки, работающие с заказчиками со всей России.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил девелоперской компании 0,9 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. В составе комплекса предусмотрено 23 производственных бокса, размер которых можно будет регулировать — объединять как по горизонтали, так и по вертикали. На территории также разместится парковка на 44 машино-места.
Статус МаИП могут получить инвесторы, которые планируют возводить важные для города объекты. Это могут быть технопарки, спортивные, образовательные и многофункциональные комплексы. Для строительства производств по решению Мэра Москвы с марта 2022 года действуют особые условия — льготная аренда земли по ставке один рубль в год. Это одна из ключевых мер поддержки столичного бизнеса.
По поручению Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству объектов промышленной инфраструктуры.
Председатель Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) города Москвы Антон Слободчиков подчеркнул, что строительство производственного комплекса, состоящего из двух- и четырехэтажного блоков, на всех этапах будет проходить под контролем ведомства. Застройщик уже направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале работ на площадке, инспекторы составили программу выездных проверок. В рамках надзорных мероприятий конструкции и примененные материалы оценят на соответствие утвержденным проектным решениям.