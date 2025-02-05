Производственный комплекс построят в Люблине при поддержке города

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил девелоперской компании 0,9 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. В составе комплекса предусмотрено 23 производственных бокса, размер которых можно будет регулировать — объединять как по горизонтали, так и по вертикали. На территории также разместится парковка на 44 машино-места.