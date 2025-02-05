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В Свердловской области 25 площадок попали под комплексное развитие территорий

Под комплексное развитие на Среднем Урале попало 25 территорий в семи муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за два с половиной года под программу комплексного развития территорий попало 25 объектов — на данный момент они находятся на разных этапах подготовки и реализации. Механизм КРТ реализуется в семи муниципалитетах региона.

— Мы с нуля разработали необходимую нормативную базу и успешно применяем ее с 2022 года. Сегодня мы реализуем 14 проектов КРТ жилой застройки, пять — нежилой и шесть — незастроенных территорий, — заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

По его словам, за это время из 22,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья по региону было расселено 1206 человек. КРТ нацелено на строительство современного жилья на месте устаревших домов, неиспользуемых промзон и пустырей, а также организацию соответствующей инфраструктуры. На данный момент общая площадь территорий, включенных в программу в Свердловской области, достигает 126,6 гектара.

— Работы на развивающихся площадках рассчитаны на 10−15 лет. За счет механизма КРТ планируется расселить 67 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, — отметили в Департаменте информационной политики региона.