В Свердловской области 25 площадок попали под комплексное развитие территорий

В Свердловской области за два с половиной года под программу комплексного развития территорий попало 25 объектов — на данный момент они находятся на разных этапах подготовки и реализации. Механизм КРТ реализуется в семи муниципалитетах региона.
— Мы с нуля разработали необходимую нормативную базу и успешно применяем ее с 2022 года. Сегодня мы реализуем 14 проектов КРТ жилой застройки, пять — нежилой и шесть — незастроенных территорий, — заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
По его словам, за это время из 22,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья по региону было расселено 1206 человек. КРТ нацелено на строительство современного жилья на месте устаревших домов, неиспользуемых промзон и пустырей, а также организацию соответствующей инфраструктуры. На данный момент общая площадь территорий, включенных в программу в Свердловской области, достигает 126,6 гектара.
— Работы на развивающихся площадках рассчитаны на 10−15 лет. За счет механизма КРТ планируется расселить 67 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, — отметили в Департаменте информационной политики региона.