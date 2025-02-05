В Свердловской области 25 площадок попали под комплексное развитие территорий

По его словам, за это время из 22,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья по региону было расселено 1206 человек. КРТ нацелено на строительство современного жилья на месте устаревших домов, неиспользуемых промзон и пустырей, а также организацию соответствующей инфраструктуры. На данный момент общая площадь территорий, включенных в программу в Свердловской области, достигает 126,6 гектара.