В Самарской области квитанции с пенями за ЖКХ пересчитают по ставке 9,5%

В России, в том числе в Самарской области, продлят льготный порядок, по которому пени за просроченные коммунальные платежи будут рассчитываться по ключевой ставке 9,5%. Об этом «КП» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Мы уже готовим поправки, чтобы срок вот этого льготного порядка опять продлить, начиная с 1 января 2025 года. Поэтому не будут у нас пени за коммуналку рассчитываться по ставке ЦБ в 21%, а будут — как и было, по ставке на февраль 2022 года в 9,5%», — рассказала Разворотнева.
В этом случае часть квитанций со штрафами и пени за ЖКХ признают недействительными. Напомним, в начале года жителей напугало двухкратное увеличение пеней за просрочку оплаты ЖКХ. Так получилось из-за того, что пени рассчитываются, исходя из ключевой ставки Центробанка, но в 2022 году она взлетала до 20% годовых, и в России решили временно установить льготный порядок.
По нему пени рассчитывались из ключевой ставки 9,5% до конца 2024 года. Такой срок был установлен в постановлении, а нового принять не успели.