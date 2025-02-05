В Самарской области квитанции с пенями за ЖКХ пересчитают по ставке 9,5%

«Мы уже готовим поправки, чтобы срок вот этого льготного порядка опять продлить, начиная с 1 января 2025 года. Поэтому не будут у нас пени за коммуналку рассчитываться по ставке ЦБ в 21%, а будут — как и было, по ставке на февраль 2022 года в 9,5%», — рассказала Разворотнева.