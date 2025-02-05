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Почти вдвое вырос объём ввоза овощей из Китая в Хабаровский край

По итогам проверок продукция признана соответствующей нормам.

Источник: Nick Fewings/CC0

В январе 2025 года Хабаровский край получил от Китая свыше 160 тонн плодоовощной продукции, что на 96% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввозимые томаты, перцы, баклажаны, морковь и картофель прошли обязательные проверки на безопасность. Образцы были отобраны в пункте пропуска «Нижнеленинский» инспекторами Россельхознадзора и ФГБУ «НЦБРП». Лаборатории провели 33 энтомологических, 45 вирусологических, 5 бактериологических, 9 микологических и 12 гельминтологических исследований.

По итогам проверок продукция признана соответствующей нормам. Результаты испытаний переданы в территориальное управление Россельхознадзора.

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