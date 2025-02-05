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Алиханов: первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году

Самолеты будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе, сказал министр промышленности и торговли.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в этом году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», — сказал он.

В ноябре 2024 года самолет Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, он продлился 1 час 10 минут.

Поставки первых МС-21 по контрактам для российских авиакомпаний планируется начать с 2026 года, добавил министр. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство МС-21 начнется в 2026 году.

Всего, по словам Алиханова, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.