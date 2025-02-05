Алиханов: первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в этом году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.