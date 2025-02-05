Почему в Петербурге не могут достроить новые станции метро

«Компания “Экоград”, занимающаяся сбором неопасных отходов, показала, что перспективы строительства не столь радужны. В УФАС 11 жалоб “Экограда” на закупки “Метростроя Северной столицы”», — делится «Neva.Today». В результате проверки УФАС были выявлены многочисленные нарушения в закупках, включая указание несуществующего ГОСТа и объединение разных классов отходов в один лот. Эти нарушения привели к отмене нескольких государственных закупок, что потенциально может затормозить строительные работы.