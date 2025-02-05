В Ростовской области увеличат финансирование аграриев и сельских территорий

В 2025 году в Ростовской области нарастят расходы на поддержку аграриев и сельских территорий. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, общая сумма составит 10,6 млрд рублей. Это на два млрд больше, чем в 2024 году.
«Агропромышленный комплекс — важная отрасль нашей экономики. Это налоги в бюджет, рабочие места, наша продовольственная безопасность. И сегодня он переживает не самые простые времена — на фоне общего роста цен аграриям тяжело развивать свое производство и оставаться конкурентными на рынке. Мы это понимаем, поэтому не только сохраняем меры поддержки, но и увеличиваем их», — пояснил Юрий Слюсарь.
По его словам, часть денег позволит помочь закупить новую технику, удобрения и сырьё. Кроме того для улучшения качества жизни аграриев в 2025 году начнётся строительство и ремонт систем водоснабжения, а также дорог. Будут благоустроены новые территории.
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