В Ростовской области увеличат финансирование аграриев и сельских территорий

«Агропромышленный комплекс — важная отрасль нашей экономики. Это налоги в бюджет, рабочие места, наша продовольственная безопасность. И сегодня он переживает не самые простые времена — на фоне общего роста цен аграриям тяжело развивать свое производство и оставаться конкурентными на рынке. Мы это понимаем, поэтому не только сохраняем меры поддержки, но и увеличиваем их», — пояснил Юрий Слюсарь.