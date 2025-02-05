В омском «Светофоре» обнаружили тонны некачественного мяса

Стоит отметить, что это не первый случай выявления нарушений в магазинах сети «Светофор» в Омской области. В октябре 2024 года в этой же сети были обнаружены нарушения, связанные с молочной продукцией. Тогда более 4 тонн фальсифицированного масла было утилизировано из-за несоответствия требованиям безопасности и качества. Повторные нарушения со стороны сети «Светофор» вызывают серьезную обеспокоенность и ставят под сомнение систему контроля качества продукции в данной торговой сети. Потребителям следует быть особенно внимательными при покупке продуктов питания в магазинах «Светофор» и обращать внимание на наличие необходимой маркировки и документов, подтверждающих безопасность продукции.