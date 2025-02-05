В омском «Светофоре» обнаружили тонны некачественного мяса

В магазинах «Светофор» в Омской области снова выявлены серьезные нарушения, на этот раз касающиеся мясной продукции. Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области провели проверку торговой сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 55») и обнаружили целый ряд нарушений, связанных с оборотом мяса. Результаты проверки вызвали серьезные опасения относительно качества и безопасности продукции, предлагаемой покупателям.
В ходе проверки было установлено, что в магазинах сети «Светофор» находилось 106 килограммов мясной продукции, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). Эти документы необходимы для подтверждения безопасности и происхождения продукции, и их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства. Кроме того, было обнаружено 944 килограмма мяса и птицы, на которых отсутствовала необходимая маркировка. Маркировка содержит важную информацию о продукте, такую как название, производитель, дата изготовления и срок годности.
Еще одним серьезным нарушением стало отсутствие дат изготовления и сроков хранения на мясной продукции. Это делает невозможным определение свежести и безопасности продукта для потребителя. Специалисты Россельхознадзора также выявили нарушения при оформлении документов в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». Эта система предназначена для отслеживания перемещения животноводческой продукции от производителя до потребителя, и нарушения в ее работе приводят к нарушению прослеживаемости продукции.
Вся обезличенная мясная продукция, не соответствующая требованиям законодательства, была изъята из магазинов «Светофор» и будет уничтожена. Это необходимая мера для предотвращения попадания некачественной и опасной продукции на стол к потребителям. В отношении компании «Торгсервис 55» возбуждены административные дела по фактам выявленных нарушений. Компании грозят крупные штрафы за несоблюдение требований законодательства в сфере ветеринарии и оборота пищевой продукции.
Стоит отметить, что это не первый случай выявления нарушений в магазинах сети «Светофор» в Омской области. В октябре 2024 года в этой же сети были обнаружены нарушения, связанные с молочной продукцией. Тогда более 4 тонн фальсифицированного масла было утилизировано из-за несоответствия требованиям безопасности и качества. Повторные нарушения со стороны сети «Светофор» вызывают серьезную обеспокоенность и ставят под сомнение систему контроля качества продукции в данной торговой сети. Потребителям следует быть особенно внимательными при покупке продуктов питания в магазинах «Светофор» и обращать внимание на наличие необходимой маркировки и документов, подтверждающих безопасность продукции.