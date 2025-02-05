Минтранс проверит танкерный флот после ЧП в Керченском проливе

Работу будет проводить Ространснадзор, который оценит соблюдение требований к перевозке нефти и нефтепродуктов. Министерство также планирует проверить нормативную базу, регулирующую транспортировку этих грузов. Проверки должны завершить до начала навигации 2025 года.