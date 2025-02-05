Изыскания ведутся на месте будущей станции метро «Сормовская»

На месте будущей станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде завершились геодезические испытания на территории 65 га, сейчас ведутся инженерно-геологические для определения характеристик грунтов. Об этом сообщает Telegram-канал «МетроНН».
Специалисты бурят скважины глубиной до 35 метров, чтобы получить образцы грунта, а также продолжают полевые и лабораторные исследования.
После проведения комплекса исследований, проектную документацию на строительство станции метро в Сормове отправят на проверку в Главгосэкспертизу.
Параллельно идет изъятие участков, оформление их в муниципальную собственность, а также разведка трассы.
Напомним, достроить станцию метро «Сормовская» планировалось к концу 2026 года.