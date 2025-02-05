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Изыскания ведутся на месте будущей станции метро «Сормовская»

Продолжается изъятие участков.

Источник: Telegram-канал "МетроНН"

На месте будущей станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде завершились геодезические испытания на территории 65 га, сейчас ведутся инженерно-геологические для определения характеристик грунтов. Об этом сообщает Telegram-канал «МетроНН».

Специалисты бурят скважины глубиной до 35 метров, чтобы получить образцы грунта, а также продолжают полевые и лабораторные исследования.

После проведения комплекса исследований, проектную документацию на строительство станции метро в Сормове отправят на проверку в Главгосэкспертизу.

Параллельно идет изъятие участков, оформление их в муниципальную собственность, а также разведка трассы.

Напомним, достроить станцию метро «Сормовская» планировалось к концу 2026 года.

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