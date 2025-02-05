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В Красноярске ищут нового подрядчика для строительства дороги на 3-й Пионеров

Администрация города будет искать нового подрядчика для завершения строительства дороги на улице 3-я Пионеров.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска будет искать нового подрядчика для завершения строительства дороги на улице 3-я Пионеров. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства.

Напомним, 5 февраля стало известно, что мэрия расторгала муниципальный контракт с компанией «Доринвестстрой» — она нарушила федеральное законодательство. Как рассказали в краевой прокуратуре, фирма подделала документы, чтобы выиграть торги.

— Проверить информацию о наличии опыта на этапе торгов у администрации нет возможности. Специалисты изучают наличие документов, в том числе и подтверждающих заявленный опыт выполнения работ, но у сотрудников мэрии нет полномочий, чтобы проверить их подлинность, — отметили в департаменте.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос о взыскании стоимости оплаченных работ в сумме 15 миллионов рублей.

На сегодняшний день готовность дороги, которая должна обеспечить проезд к новой школе на Омской, составляет около 20%.