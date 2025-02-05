В Красноярске ищут нового подрядчика для строительства дороги на 3-й Пионеров

— Проверить информацию о наличии опыта на этапе торгов у администрации нет возможности. Специалисты изучают наличие документов, в том числе и подтверждающих заявленный опыт выполнения работ, но у сотрудников мэрии нет полномочий, чтобы проверить их подлинность, — отметили в департаменте.