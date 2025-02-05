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Бизнес-парк создадут на улице Тургенева в Армавире

Одну из территорий Армавира планируют возродить строительством бизнес-парка.

Бизнес-парк создадут на улице Тургенева в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Территория считается одним из депрессивных участков города. Ее хотят возродить и вовлечь в социально-экономическое развитие Армавира.

Сотрудники администрации города провели рабочую встречу с собственником территории. Участники обсудили перспективное развитие участка. На территории планируют создать современный бизнес-парк для малого и среднего бизнеса различных сфер экономики.

«Наличие адаптивных площадей и пространств, обеспеченных всеми коммуникациями и сервисом управляющей структуры, позволит резидентам организовать деятельность с минимальными временными и финансовыми затратами», — отметили в администрации Армавира.