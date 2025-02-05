Минстрой РФ увеличил стоимость «квадрата» жилья на Кубани до 163,5 тысяч рублей

В Дагестане средняя стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года составит почти 76,5 тысячи рублей. В Ингушетии — почти 56,8 тысячи рублей. В Кабардино-Балкарии — 45,6 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии — 80,5 тысячи рублей, в Северной Осетии — 73,9 тысячи рублей, в Чечне — 78,2 тысячи рублей, а в Ставропольском крае — 94,8 тысячи рублей. Эти данные опубликованы на официальном сайте для размещения нормативно-правовых актов.