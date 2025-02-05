Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстрой РФ увеличил стоимость «квадрата» жилья на Кубани до 163,5 тысяч рублей

В первом квартале 2025 года стоимость одного квадратного метра жилой площади в Краснодарском крае составила 163,5 тысячи рублей. Это на 11,9% больше, чем в предыдущем году.

Источник: РИА "Новости"

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяет среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионах России для расчёта социальных выплат определённым категориям граждан. Эти выплаты предоставляются из федерального бюджета и предназначены для сирот, ветеранов боевых действий, инвалидов и других нуждающихся.

В соседнем регионе — Адыгее — средняя стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года составит 100,5 тысячи рублей. В Ростовской области этот показатель будет равен 96,2 тысячи рублей. В Крыму — 146,5 тысячи рублей, а в Севастополе — 152 тысячи рублей.

В Дагестане средняя стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года составит почти 76,5 тысячи рублей. В Ингушетии — почти 56,8 тысячи рублей. В Кабардино-Балкарии — 45,6 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии — 80,5 тысячи рублей, в Северной Осетии — 73,9 тысячи рублей, в Чечне — 78,2 тысячи рублей, а в Ставропольском крае — 94,8 тысячи рублей. Эти данные опубликованы на официальном сайте для размещения нормативно-правовых актов.

недвижимость