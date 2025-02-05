Минстрой РФ увеличил стоимость «квадрата» жилья на Кубани до 163,5 тысяч рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяет среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионах России для расчёта социальных выплат определённым категориям граждан. Эти выплаты предоставляются из федерального бюджета и предназначены для сирот, ветеранов боевых действий, инвалидов и других нуждающихся.
В соседнем регионе — Адыгее — средняя стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года составит 100,5 тысячи рублей. В Ростовской области этот показатель будет равен 96,2 тысячи рублей. В Крыму — 146,5 тысячи рублей, а в Севастополе — 152 тысячи рублей.
В Дагестане средняя стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года составит почти 76,5 тысячи рублей. В Ингушетии — почти 56,8 тысячи рублей. В Кабардино-Балкарии — 45,6 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии — 80,5 тысячи рублей, в Северной Осетии — 73,9 тысячи рублей, в Чечне — 78,2 тысячи рублей, а в Ставропольском крае — 94,8 тысячи рублей. Эти данные опубликованы на официальном сайте для размещения нормативно-правовых актов.